Özdel: “2019’da 6 ayda biteceği açıklanmıştı, daha ne kadar sürecek?”

Belediye Başkanı Aşgın’ın 2019 yılında bina için 15 milyon liralık kredi istediğini ve o dönemki Meclis toplantısında güzel cümleler kurduğunu anımsatan Özdel, “Kredi yetkisini aldıktan sonra İl Başkanı ile binayı gezmiş ve binanın 6 ay içinde tamamlanacağını söylemişti. 6 ay değil, 30 ay geçti halen bina tamamlanamadı. 2017’de ise dönemin Belediye Başkanı, basına verdiği demeçte 2018’de tamamlanacağını söylemişti. Bu bina daha kaç ay sürecek? Neden 2019’da tamamlanmadı? Belediye Meclisi’ne ve Çorum halkına gerekçeli bir açıklama yapılmadığı sürece biz bu kredi teklifine hayır diyeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

