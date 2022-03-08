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Özdel: “2019’da 6 ayda biteceği açıklanmıştı, daha ne kadar sürecek?”
CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, Belediye Hizmet Binası için ilk ihalenin 2008 yılında yapıldığını belirterek, “Bu inşaat, Turan Atlamaz’ı, Muzaffer Külcü’yü, Zeki Gül’ü, Halil İbrahim Aşgın’ı gördü. Umarım iktidara geldiğimizde CHP’nin başına bela olmaz” dedi.
Güncel 08.03.2022, 19:10
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Belediye Başkanı Aşgın’ın 2019 yılında bina için 15 milyon liralık kredi istediğini ve o dönemki Meclis toplantısında güzel cümleler kurduğunu anımsatan Özdel, “Kredi yetkisini aldıktan sonra İl Başkanı ile binayı gezmiş ve binanın 6 ay içinde tamamlanacağını söylemişti. 6 ay değil, 30 ay geçti halen bina tamamlanamadı. 2017’de ise dönemin Belediye Başkanı, basına verdiği demeçte 2018’de tamamlanacağını söylemişti. Bu bina daha kaç ay sürecek? Neden 2019’da tamamlanmadı? Belediye Meclisi’ne ve Çorum halkına gerekçeli bir açıklama yapılmadığı sürece biz bu kredi teklifine hayır diyeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
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