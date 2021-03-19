ÖZ’de BİR Gayrimenkul Danışmanlık ve Temizlik Hizmetleri hizmete açıldı

İstanbul’da çeşitli şirketlerde uzun yıllardır gayrimenkul danışmanlığı hizmetlerini yürüten Ayla Özkoca ile Çorum’da aynı işi bazı firmalarda yapan Asiye Çınar’ın biraraya gelerek kurduğu ÖZ’de BİR Gayrimenkul Danışmanlık ve Temizlik Hizmetleri firması düzenlenen törenle açıldı.



AK Parti Merkez İlçe Ulukavak Mahallesi Teşkilatı’ndan Asiye Çınar ile Ayla Özkoca’nın sahibi olduğu işletme Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 85/C adresinde açıldı. Açılışa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Merkez İlçe Ulukavak Mahallesi Teşkilat Başkanı Salih Coşkun ile çok sayıda davetli katıldı.

Dua edilmesinin ardından Aşgın ve Akar kurdelayı keserken daha sonra firma hakkında bilgi aldılar. Aşgın ve Akar, iki genç kadına çalışmalarında başarılar dileyerek helal, bol ve bereketli kazanç dileklerini de iletti.

Gayrimenkul danışmanlık sektörüne yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini ve farklı bir anlayışı ile kendilerinden söz ettirecek çalışmalara imza atacaklarını söyleyen Çınar ile Özkoca, gayrimenkul, arsa, emlak alım satım hizmetlerinin yanısıra resmi kurum ve apartmanlarda temizlik hizmetlerini de yürüteceklerini kaydettiler.

Çınar ve Özkoca, uzman bir ekiple ve güler yüzlü çalışanlarıyla en kaliteli hizmeti vermek için gayrimenkul yatırımcılarını ve Çorumluları firmalarına davet ettiklerini de sözlerine ekledi.



(Haber Merkezi)

