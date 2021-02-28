Özçatalbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü oldu

Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal’ın sürdürdüğü Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine Çorumlu hemşehrimiz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş getirildi.



Görev süresince enstitüyü geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Koçkal, “Bu bir bayrak değişimi ve yeni dönemde de çıtanın daha da yükseltileceğine inanıyorum. Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olan hemşehrimiz Prof. Dr. Özçatalbaş, ise bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilere ve lisansüstü öğretime katkı vermeye imkan tanıyan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Özçatalbaş tarafından Prof. Dr. Koçkal’a ve müdür yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Alkan ile Dr. Öğr. Üyesi Demir Özdemir’e plaket ve çiçek verildi. Törende Prof. Dr. Özçatalbaş’a müdür yardımcıları Doç. Dr. Kürşat Çelik ve Doç. Dr. Ethem Karadirek de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

