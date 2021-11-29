Özcan ailesinin acı günü
Güncel 29.11.2021, 23:06 29.11.2021, 23:09
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Önceki dönem CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan’ın annesi Kamile Özcan vefat etti.
Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden, Kenan, Fehmi ve Adnan Özcan’ın anneleri Kamile Özcan hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 30 Kasım Salı günü saat 13:00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Kuşsaray Köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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