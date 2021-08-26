Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosluk binası açılıyor

Gerek yurt içindeki üretim birimleriyle, gerekse Avrupa, Amerika, Asya ve Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan dev gıda dağıtım zinciriyle ilimizin gururu olan Baklan Şirketler Grubu bünyesindeki Baktat Zeytin A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Baklan, geçtiğimiz aylarda Özbekistan Cumhuriyeti’nin Bursa Fahri Konsolosu olarak atanmıştı.

Sungurlu’da Halil, Mustafa, Ali ve Kadir Baklan kardeşlerin uluslararası bir marka haline getirdikleri Baklan Grubu yöneticilerinden olan Ali Baklan, 2020 yılının Eylül ayında Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu olarak atanmıştı.

Ali Baklan, bu göreve gelmesinin ardından Bursa’da Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu binasını faaliyete geçirdi. Ali Baklan, Bursa İl Müftülüğü yanı Bursa Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi Akyıldız İş Merkezi’nde bulunan Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu’nun açılışının bugün saat 16.00’de yapılacağını açıkladı.

Açılış törenine Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev de katılacak.

(Haber Merkezi)

