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Özbekistan’da yeni sezon “Çığ” ile açıldı

Türkiye’nin en önemli oyun yazarlarından olan ve 2019 yılında kaybettiğimiz hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu’nun ünlü eseri “Çığ” Özbekistan’da yeni tiyatro sezonunun açılışında sahnelendi.

Güncel 09.12.2020, 20:40
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Özbekistan’da yeni sezon “Çığ” ile açıldı

Yazdığı tiyatro oyunları 34 dile çevrilmiş olan ve oyunları yurt dışında da sergilenmeye devam eden Tuncer Cücenoğlu’nun eseri bir kez daha Özbekistan’da sahnelendi. Cücenoğlu anısına sezonu açan Özbekistan Rus Devlet Dram Tiyatrosu, yazarın “Lavina (Çığ)” oyununu sahnelemeye başladı.

Yönetmenliğini Valikhan Umarov’un yaptığı oyunun başlıca rollerini Afzal Rafikov, Olga Makschinnikova, Lyudmila Stotskaya, Oleg Galakhov, OlegVasiliev, Firuzudov, İgor Kiryanov üstlendi. Çevirisi Aybek Veysaloğlu Kopadze tarafından yapılan oyunun afişlerinde Cücenoğlu’nun öncülüğünü yaptığı ‘SANATA EVET’ sloganı da Özbekçe olarak yer aldı.

Özbekistan Rus Devlet Tiyatrosu’nda başlayan “Lavina” Cücenoğlu’nun ülkede sahnelenen dördüncü oyunu oldu. Yazarın, daha önce de Taşkent Semerkant Müzikli Dram Tiyatrosu’nda “BOYACI” ve “ÇIĞ” ve Özbek Akademik Milli Dram Tiyatrosu’nda ise “MATRUŞKA” isimli oyunu sahnelenerek büyük beğeni kazanmıştı.

(Haber Merkezi)

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