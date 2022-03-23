Özbek Doktor HİTÜ’nün tecrübelerinden yararlandı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Özbekistan Ulusal Çocuk Tıp Merkezi arasında işbirliği protokolü yapıldı. Protokol kapsamında, Özbekistan Ulusal Çocuk Tıp Merkezi’nde görevli doktorlardan Dr. Akrom Polvonov, 1 ay süreyle, HİTÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında gözlemci olarak bulundu.

Dr. Polvonov, yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen hasta muayene süreçleri ve ameliyatları bizzat yerinde izleyerek, bilgi ve tecrübelerini artırdığını söyledi.

Özellikle Özbekistan’da çok fazla yapılmayan endoskopik kulak burun ve boğaz ameliyatlarıyla ilgili önemli bilgi ve tecrübe edindiğini anlatan Dr. Polvonov, “Çorum’da çok verimli bir ay geçirdim. Bana bu imkanı sunan başta Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevim Aslan ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Baykam da fakültede alanında yetkin öğretim üyelerinin hem akademik hem de topluma hizmet bağlamında pek çok başarılı çalışmaya imza attığını söyledi.

Hastane olarak özellikle endoskopik ameliyatlarla ilgili çok büyük tecrübeye sahip olduklarına işaret eden Prof. Dr. Baykam, şunları kaydetti: “Tıp Fakültemizin bu tecrübesi uluslararası alanda da ilgi görüyor. Öğretim üyelerimiz yurt dışına giderek tecrübelerini aktardığı gibi, üniversitemize de yurt dışından doktorlar gelerek eğitim alıyorlar. Daha önce, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı alanında eğitim almak üzere İspanya’dan üniversitemize doktorlar gelmişti. Halen de bu eğitimlerin devamı talep edilmektedir. Şimdi de Özbekistanlı bir doktora, kulak burun boğaz alanındaki tecrübelerimizi aktarıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

