Özbal’dan yağmur suyu toplama sistemi önergesi

Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının yaklaşık bir yılda 1500 metreküp olduğunu kaydeden Özbal, “15-20yıl içinde nüfusumuzun 87 milyona çıkacağı düşünülürse bu rakamın 1042 metreküpe düşeceği ve su fakiri ülkeler arasına katılacağımız öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Suyun bu denli önem arz ettiği günümüzde düşen yağmur sularının yüzde 30’unun yer altı sularına katıldığını ve faydalanılamayan yağmur suyu miktarının çok büyük olduğunu belirten Özbal, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Su fiyatlarının da suyun önemi doğrultusunda artış gösterdiği düşünülecek olursa, yağmur suyunun toplanıp depolanması ve değerlendirilmesi hem çevre ve su kaynakları bakımından hem de ekonomik kazanım açısından fevkalade etkin yöntemdir.

Yağmur suyu nelerden ve nasıl toplanır? Yağmur suyu, başta çatılar olmak üzere otopark gibi açık alanlar, yollar ve bina/duvar çevresindeki drenaj borularından toplanabilir. Toplanan yağmur suyu, borularla yağmur suyu filtresine yönlendirilir ve filtrelenen su depoya alınır. Toplanan yağmur suyu, çamaşır makinesi, WC rezervuarı, temizlik işleri, araç yıkama, bahçe sulama gibi amaçlarla kullanılabilir.

Tarımsal sulama ve daha geniş ölçekte su hasadı teknikleri ile su kullanımı azaltılabilir. Ücretsiz ve alternatif bir su kaynağıdır. Bölgenizin yağmur alma kapasitesine bağlı olmak üzere ve tesisatınızın uygun olması durumunda su kullanımınızda yüzde 55’lere varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ekonomik getirisinin yanı sıra yağmur suyu kullanımı çevreye duyarlılık açısından da gereklidir.

Binaların çatılarından yağmur suyu toplanması ile şebeke suyu kullanımı azaltılabilir. Projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte yatırım ve işletme maliyeti genelde düşüktür. Kurulumu ve işletilmesi kolaydır.

İşin özü, gelecekteki savaşların su yüzünden olacağı söylenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlayan planlı alanlar imar yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 2 bin m2’den büyük parsellerde inşa edilecek yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi.

CHP grubu olarak yönetmelikte belirtilen 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda uygulanacak yağmur suyu toplama yönetmeliğinin ilgili maddesinin 400 m2’den büyük parsellerde uygulanmasını teklif ediyoruz. Bu sayede daha fazla yağmur suyu toplanmış olacak ve sudan daha fazla tasarruf elde etmiş olacağız.”

Özbal’ın önergesi, görüşülmek üzere Estetik Komisyonu’na havale edildi. (Haber Merkezi)

