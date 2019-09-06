Özbal, sanayi sitelerinin durumunu Meclis’e taşıdı

CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Küçük Sanayi Sitesi ve Aşağı Sanayi Sitesi’nin durumunu Belediye Meclisi gündemine taşıdı.

KSS’nin sürekli heyelan tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Aşağı Sanayi Sitesi’nin ise artık sanayi sitesi olma özelliğini yitirdiğini kaydeden Özbal, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“KSS devamında heyelan bölgesinde sizden iki önceki Belediye Başkanı döneminde bir sanayi sitesi yapıldı. Kooperatif usulü yapılan bu sanayi sitesinin yeri son derece yanlış olup, dönemin Belediye Başkanı tüm ikazlara rağmen kooperatife destek vererek oranın yapılmasına ön ayak olarak bana göre yanlış olan bir site inşa ettirdi.

Sanayi sitesini 2 ayrı bölüme ayırabiliriz. İlk bölümü yani küçük dükkanların bulunduğu alan; dik bir yokuş üzerinde olup özellikle kışın oraya giden araçlar için büyük tehlike arz etmektedir. Çünkü dik bir rampa üzerine kurulmuş ve yağışlı havalarda yokuşu ve inişi olan işyerlerine ulaşılması son derece zorlu olabilmektedir.

İkinci yapılan bölüm ise daha düzlük olup daha kullanışlıdır. Lakin burada da yamaca dayanan site için heyelan tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim yakın zamanda da istinat duvarı yıkılmış olup, sitenin bazı yolları kapanmış vaziyettedir. Heyelan tehlikesi sürekli mevcuttur. Özellikle kışın yağan yağmur nedeniyle yumuşayan toprak heyelana yol açarak orada bulunan esnafımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu yüzden esnaf arkadaşlar, dükkânları boş olduğu halde oralara taşınmak istememektedirler.

Bilindiği üzere Aşağı Sanayi Sitesi, bulunduğu alanda işlevini kaybetmiş olup, sanayi sitesi olma özelliğini yitirmiştir. Lakin esnaf, orada çalışmaya devam etmektedir. Bunun sebebi ise yeni yapılan sanayi sitesindeki olumsuz tablo, heyelan tehlikesi ve yolların tamamlanmamış olması, aynı zamanda yeni yapılmakta olan tamirciler sitesinin tamamlanmamış olması ve mevcut Küçük Sanayi Sitesi’nde yer bulunmamasıdır.

Aşağı Sanayi Sitesi’nin yolları asfalt özelliğini yitirmiş, toz-toprak içinde kalmış, her yer kirli ve sağlıksız bir haldedir. Yani kısacası o bölgeyi belediyemiz gözden çıkarmış vaziyettedir. Asfalt ve temizlik çalışması yapılmamaktadır. Önceki adı Kent Park, şimdi adı Millet Bahçesi ile iç içe olan Aşağı Sanayi Sitesi bir an önce çözüm beklemektedir.

Aşağı Sanayi Sitesi’ne hizmet yeterince verilmediği aşikârdır. Bir an önce ilimize yakışmayan bu durumun giderilmesini arzu etmekteyiz.” (Taner ŞİMŞEK)