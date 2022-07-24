Ozanlar’dan Türkü şöleni
Çorum’da, 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında Aşıklar Şöleni düzenlendi.
Güncel 24.07.2022, 01:07
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Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen şölende UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilen Ozan Dertli Divani mahlaslı Veli Aykut, Müslüm Koygun, Sürmeli Can, Rıfat Kurtoğlu ve Mehmet Kundak, sahne aldı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da izleyiciler arasında bulunduğu şölende, Ozan’lar, türkü ve şiirleri ile dinleyenlere üç saatlik unutulmaz bir dinleti sundu.
Şölen sonunda Başkan Aşgın, sahne alan Ozan’lara çiçek takdim etti.
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