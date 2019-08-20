Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı

Sungurlu kökenli ozan Eröksüz, “Uluslararası Kardeşlik ve Barış” konulu şiir yarışmasında, yaklaşık 200 ozan arasında birinciliği kazanmıştı. (Haber Merkezi)

KARDEŞLİK VAR, BARIŞ VAR

Mehmet Ali ERÖKSÜZ



Ecdadı Ata’dan biz böyle geldik

Özümüzde kardeşlik var barış var

Bektaşi Veli’den dersimiz aldık

Tezimizde kardeşlik var barış var

Senlik benlik davasını sürmedik

İkiliğin menziline girmedik

Kulu kuldan ayrı gayrı görmedik

Gözümüzde kardeşlik var barış var

Rehberimiz Hacı Bektaş Velimiz

Ham kelam üretmez bizim dilimiz

İlime bilime gider yolumuz

Hızımızda kardeşlik var barış var

Namertlerden ayrı tuttuk mertleri

Bağrımıza bastık asil fertleri

Sevgiyle giderdik bütün dertleri

Sızımızda kardeşlik var barış var

Seversen bağnazlık kökünden kurur

Kin nefret sevgiye selama durur

Özdeki güzellik cemale vurur

Yüzümüzde kardeşlik var barış var

Özümüzü sözümüzle bir ettik

Sevda ateşinde bir ömür tüttük

Neslimize kardeşliği öğrettik

Kuzumuzda kardeşlik var barış var

Sevda denizinde derine daldık

Nefreti kibiri kökünden yolduk

Her yerde kardeşlik türküsü çaldık

Sazımızda kardeşlik var barış var

Sefil Eröksüz’üm menzile eriş

İlimle bilimle olur dik duruş

Hedefimiz sevgi yolumuz barış

İzimizde kardeşlik var barış var