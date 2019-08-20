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Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı

Çorumlu ozan Mehmet Ali Eröksüz, Hacı Bektaş Veli etkinliklerinde, birincilik ödülünü törenle aldı.

Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı

Çorumlu ozan Mehmet Ali Eröksüz, Hacı Bektaş Veli etkinliklerinde, birincilik ödülünü törenle aldı.

20 Ağustos 2019 Salı 01:17
Ozan Eröksüz, şiirde birincilik ödülünü aldı

Sungurlu kökenli ozan Eröksüz, “Uluslararası Kardeşlik ve Barış” konulu şiir yarışmasında, yaklaşık 200 ozan arasında birinciliği kazanmıştı. (Haber Merkezi)

KARDEŞLİK VAR, BARIŞ VAR

Mehmet Ali ERÖKSÜZ


Ecdadı Ata’dan biz böyle geldik
Özümüzde kardeşlik var barış var
Bektaşi Veli’den dersimiz aldık
Tezimizde kardeşlik var barış var

Senlik benlik davasını sürmedik
İkiliğin menziline girmedik
Kulu kuldan ayrı gayrı görmedik
Gözümüzde kardeşlik var barış var

Rehberimiz Hacı Bektaş Velimiz
Ham kelam üretmez bizim dilimiz
İlime bilime gider yolumuz
Hızımızda kardeşlik var barış var

Namertlerden ayrı tuttuk mertleri
Bağrımıza bastık asil fertleri
Sevgiyle giderdik bütün dertleri
Sızımızda kardeşlik var barış var

Seversen bağnazlık kökünden kurur
Kin nefret sevgiye selama durur
Özdeki güzellik cemale vurur
Yüzümüzde kardeşlik var barış var

Özümüzü sözümüzle bir ettik
Sevda ateşinde bir ömür tüttük
Neslimize kardeşliği öğrettik
Kuzumuzda kardeşlik var barış var

Sevda denizinde derine daldık
Nefreti kibiri kökünden yolduk
Her yerde kardeşlik türküsü çaldık
Sazımızda kardeşlik var barış var

Sefil Eröksüz’üm menzile eriş
İlimle bilimle olur dik duruş
Hedefimiz sevgi yolumuz barış
İzimizde kardeşlik var barış var

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