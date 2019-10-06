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Öz Urfa Ocakbaşı Bahabey’de açıldı

Güneydoğu Anadolu mutfağının en seçkin lezzetleri “Öz Urfa Ocakbaşı” kalitesi ile sunulmaya başladı.

Öz Urfa Ocakbaşı Bahabey’de açıldı

Güneydoğu Anadolu mutfağının en seçkin lezzetleri “Öz Urfa Ocakbaşı” kalitesi ile sunulmaya başladı.

06 Ekim 2019 Pazar 16:21
Öz Urfa Ocakbaşı Bahabey’de açıldı

Salih Songuralp tarafından işletilen Öz Urfa Ocakbaşı’nın açılışı geçtiğimiz Cumartesi günü coşkulu bir şekilde yapıldı. Bahabey Caddesi No: 80/A üzerinde faaliyete başlayan Öz Urfa Ocakbaşı’nda başta ızgara çeşitleri olmak üzere birçok farklı tat, Çorumluların damak lezzetine sunuluyor.

Kavurma, şırdan, ciğer, patlıcan kebap, pirzola, kaburga, kuzu şiş, tavuk şiş, köfte, et döner, tavuk döner, Adana kebabın yanısıra çorbalar ve sulu yemeklerin de yapıldığı Öz Urfa Ocakbaşı’nda işletme sahipleri, açılış boyunca konuklarla yakından ilgilendi. Görenleri kendinden geçiren özel kebaplar ile bezenen sofralarda tam anlamıyla ziyafet yaşandı.

(Mehmet DALAR)

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