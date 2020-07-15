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Öz bölgesi yoluna neşter

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Şeyhler-Hıdırlık Mahalleleri ve 16 Öz Bölgesi grup yolunda yaşanan ulaşım sorunu çözüme kavuşuyor.

Güncel 15.07.2020, 20:00
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Öz bölgesi yoluna neşter

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Mecitözü Belediyesi tarafından içme suyu inşaatı çalışmaları kapsamında Şeyhler-Emirbağı grup yolunun 7 kilometrelik kısmında bozulmalar meydana geldi. Mecitözü Belediyesi ve İl Özel İdaresi rasında bozulan yolların yeniden yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Yapılan protokole rağmen Mecitözü Belediyesi’nin yolda herhangi bir çalışma yapmaması üzerine 16 köy ve bağlı 2 mahalle tarafından kullanılan grup yolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Bölge halkının şikâyetlerine rağmen bugüne kadar adım atılmaması üzerine ulaşımda yaşanan mağduriyetin büyümemesi adına AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı devreye girdi. Yapılan girişimler sonucunda İLBANK hibe programı ve KÖYDES'ten kaynak aktarılarak Şeyhler-Emirbağı grup yolunda çalışmalar yeniden başlatıldı.

AHLATCI, YOLDA İNCELEME YAPTI

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü ilçesine giderek Şeyhler-Emirbağı grup yolunda incelemelerde bulundu. Ahlatcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, “Yoldan 16 köy ve 2 mahalle yararlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen il başkanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve genel sekterimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Şeyhler-Emirbağı grup yolunun ilginç bir hikâyesi olduğunu belirterek, “Bu yol 2018 yılında belediye tarafından yapılması gereken bir yol iken yapılmamış. Ancak ilçe başkanımızın devreye girmesiyle 16 köy ve 2 mahallemizin ulaşımının sağlandığı yolumuzun yapılması için il başkanlığı nezdinde milletvekillerimiz girişimleriyle 2019 yılında 500 bin lira 2020 yılında 327 bin lira ödenek çıkarttırdık. Bu da yetmedi Özel İdaremizin bütçesinden kaynak aktararak yolumuzu hizmete açıyoruz. Türkiye'nin her karış noktasını yol ağlarıyla ören bir partinin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bu kapsamda da Çorum'da da hiçbir ayrım yapmaksızın hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmekten de ayrıca kıvanç duyuyoruz. Yolun açılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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