Öyle bir reklam hazırladı ki, gören dönüp bir daha baktı!

Çorum’un Bayat İlçesi'ne bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüğü yönündeki iddialara ilişkin başlatılan arama çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Türkiye’nin gündemini günlerce meşgul eden bu konu Çorum’da Fabrika Halı Yıkama tarafından billboardlara taşındı. Kayıp aslana Tacettin adını veren firma, ‘Aslanımız Tacettin kaybolmuştur’ yazılı kayıp aranıyor ilanı verdi. Aslan resminin ve Fabrika Halı Yıkama’nın iletişim bilgilerinin yer aldığı afişler kentin dört bir yanında billboardlara asıldı.

‘İNSANLAR BİZİ FARK ETSİNLER İSTEDİK’

Fabrika Halı Yıkama sahibi Emrah Öncel, fikrin bir anda akıllarına geldiğini söyledi. Amaçlarının insanları gülümsetmek olduğunu belirten Öncel, “Şu an gündemde olan aslan konusuna neşeli bir ilan girelim,bu habere kıyısından köşesinden tutunmak istedik. Ayrıca insanların bizi fark etmelerini amaçladık” açıklamasında bulundu.

ASLANI BULANA AĞIRLIĞINCA ALTIN

Asılan afişlerin yoğun şekilde dönüşü olduğunu ifade eden Öncel, “Reklamlar asılıp sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yoğun bir şekilde telefon ve mesaj aldık. İnsanlar etkilenmişler. Bazıları gerçek mi diye sordu. Şaka amaçlı yapmıştık bu kadar ciddiye alınacağını düşünmemiştik” dedi. Öncel ayrıca, aslanı bulana ağırlığınca altın vereceklerini söyledi.

“ASLANLAR GİBİ YIKASINLAR”

Caddede ‘Aslanımız Tacettin kaybolmuştur’ ilanını görenler de şaşkınlıklarını gizleyemezken, vatandaşlardan biri “48 yıldır Çorum’da yaşıyorum, aslan olduğuna inanmıyorum” dedi. Bir başka kişi ise aslanı reklamına konu edinen işletmeyi tebrik ederek, “Halıları aslanlar gibi yıkasınlar” yorumunu yaptı.