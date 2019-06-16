“Oylarımızla bu gaspçı cenahı cezalandıracağız”

İsmail Uçakcı, Çorumlu Dernekler Platformu Başkanlar Kurulu adına yazılı bir açıklama yayınladı. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gasp edilen Ekrem İmamoğlu’na destek” ifadeleriyle açıklamasına başlayan Uçakcı, “Bildiğiniz üzere İstanbul’da Türk töresine uymayan, norm, değerleri ile bağdaşmayan ve Türk Medeni Yasalarında yeri bulunmayan seçim oyunları oynanıyor. Birden fazla figüranın rol aldığı, bu oyunlarda Kürdistan, Lazistan, Ekümenlik gibi tarihin çöplüğünde kalmış bölücü söylemler duyuyor, Bebek katili ile diyalogları, FETÖ’ye methiyeler yağdıran kişilerin devletin tepesinde ödüllendirildiğini ve bu yolla ülke bekamız açısından arkası karanlık sahneleri hep birlikte izliyoruz” diye kaydetti.

Araştırmacı Yazar İsmail Uçakcı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Muhalefet parti yöneticileri, sandık kurulu üyeleri ve seçmenlerin terörist gözüyle bakıldığı, Yüce dinimizi temsil eden din ve tarikat adamları propagandist gibi görevlendirilerek Cuma hutbeleri ve fetvaları ile iktidar adayı Binali Yıldırım’a dolaylı veya doğrudan oy istetildiği konularını basından, halk günlüğünden ve imamların bizzat ağzından fazlaca duyuyoruz.

MSB’de anlaşılması zor ve kaygı verici olaylar yaşandığına tanık oluyor,17 yıldır açılım, Ergenekon, Balyoz ve Feto rezaletine maruz bırakılmış kahraman askerimize seçim arifesinde büyük tatbikatlar yaptırılıp, komşu devletler ile suni krizler çıkarttırarak oy devşirilmesi mi düşünülüyor sorusunu kendimize sormaktan edemiyoruz. Devletin temsilcileri ve tüm imkanları kullanılarak yapılan propaganda faaliyetlerinde devlet televizyonları başta olmak üzere havuz ve yanlı medyanın Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım tarafına kesintisiz yer verirken Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu tarafına hiç yer vermediği veya küçük kesitlerle verse de sansürlü ve itibarsızlaştırma amacıyla verildiğini hep birlikte izliyoruz. Hele ki: Aynı zarfta kullanılmış Aza, Muhtar, Belediye Meclisi, İlçe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı oylarından sadece Büyükşehir oylarının usulsüz sayılması ve bu nedenle seçim tekrarı denilerek açık farkla Belediye Başkanlığını kazanmış Ekrem İmamoğlu’nun elinden mazbatası geri alınarak senin iraden yok sayılması ve hak gaspı yapılması konusuna tepkiyle yaklaşıyoruz.

Tepkimizi: ‘Ortak noktamız Ekrem İmamoğlu” sloganı ve hamle 19 Harekatımızı hızlandırarak, yaşadığımız şehre, özgür irademize ve Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkarak gösteriyor, şehrimize, bizlere, adayımız Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan hak gaspı, diğer bir anlatımla norm ve değer dışı olayları 23 Haziran’da kullanacağımız oylarla bu gaspçı cenahı cezalandırmayı düşünüyoruz. Başkanlar Kurulumuz bu kararı: Çorumlu Federasyon, Derneklerimiz, AKP. MHP. İYİ PARTİ. BBP. ANAP. SAADET PARTİSİ’ İl ilçe, belediye teşkilatlarında görev almış, Milletvekili Adayı olup, Belediye Başkanlıkları, Belediye Meclisi üyelikleri yapmış; T. Kamu-Sen, Türk-İş, Türk Ocağı, Ülkü Ocağı gibi Milliyetçi kuruluşlarda başkanlık yapmış ya da yönetimlerinde bulunmuş Yüzü aşkın kanaat önderi başkanımızla yapılan istişare ve görüşme sonucu almıştır. Bu destek kararımızla hemşehrilerimiz iyi bilgilendirilecek, yerel basınımız, sosyal medya hesaplarımız, telefonlarımız, what stop, e-mail ve ziyaretler yolu ile Türkiye ve Çorumlunun adayı haline gelmiş Ekrem İmamoğlu’na destekleri istenecek, vatandaşlık iradesine, şehrine ve adayına sahip çıkmaları istenecektir. Türkiye, İstanbul ve Çorumlular için her şeyin daha güzel olması dileklerimizle”

(Haber Merkezi)