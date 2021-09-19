Öykü Dürüm’den ayakkabı yardımı

Çorum’da Öykü Dürüm tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yapıldı. Uzun yıllardır tespit edilen okullarda ayakkabı dağıtımı gerçekleştiren Öykü Dürüm, bu kez de bir başka okula giderek ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Elvan Kılıç, yıllardır bir gelenek haine getirdikleri ayakkabı yardımlarını bu sene de devam ettirdiklerini belirterek, “İmkânlarımız artıkça daha fazla öğrencimize yardım ederek desteklerimizi sürdürmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. (Yusuf ÇINAR)

