Öykü Dürüm’den ayakkabı yardımı

Çorum’da Öykü Dürüm tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı sürüyor. Uzun yıllardır tespit edilen okullarda ayakkabı dağıtımı gerçekleştiren Öykü Dürüm, bu kez de Yavuz Sultan Selim İlkokulu’na giderek onlarca öğrenciye verilmek üzere Okul Müdürü Ercan Karaman’a koliler dolusu ayakkabı teslim edildi.

Temin edilen ayakkabılar Öykü Dürüm işletme sorumlusu Şahin Gökgöz tarafından okula getirildi. MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu’nun da hazır bulunduğu ayakkabı dağıtımında Okul Müdürü Karaman, Öykü Dürüm sahibi Elvan Kılıç’a teşekkür etti.

Şahin Gökgöz yaptığı açıklamada yıllardır gelenek haine getirdikleri ayakkabı yardımlarını bu sene de devam ettirdiklerini belirterek, “İmkânlarımız artıkça daha fazla okula ulaşacağız ve öğrencilerimizi sevindirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

