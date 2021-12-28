“Öykü dürüm” Türkiye'ye dağılıyor

Steril hijyenik ve modern ortamında dürüm çeşitleriyle Amasya'ya yeni bir soluk getiren “Öykü Dürüm”, daha ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kurumsal olan firmalarının sürekli kendini geliştirerek müşterilere en iyi hizmeti sunmayı amaç edindiklerini ifade eden İşletme yetkililerinden Şahin Gökgöz, “ Amasya şubemiz bizim onuncu şubemiz,2 kat olan yerimizde müşterilerimize hizmet vereceğiz. Bizler deneyimli ve güler yüzlü personelimiz ile Müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Açılışımızı çok şükür gerçekleştirdik. Artık Amasya'nın hizmetindeyiz. “İskenderun ateşi “sloganı ile müşterilerimizi bu eşsiz lezzetle buluşturacağız. 0358 218 10 05 numaralı paket servisimizle de müşterilerimize hijyen koşullarına uygun şeklide hizmet edeceğiz. Sizlerde lezzetimizi tattıkça sektörün en iyi firması olacağımızı hissedeceksiniz. İskenderun usulü dürümlerimize lezzet garantisi veriyor, sizleri hem de işletmemize bekliyoruz” dedi.