Ovasaray yolunda kaza: 2 yaralı

Ovasaray yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün saat 10.30 sıralarında Çorum-Ortaköy karayolu Ovasaray köyü mevkiinde Çorum istikametinden Ortaköy istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki M.K., dikkatsizliği nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kaza neticesinde araç şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan A.G.(49) hayati tehlikeli bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)