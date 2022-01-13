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ÖTV düzenlemesi otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

Otomobil fiyatlarının bugün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle 5 bin ile 35 bin lira arasında değişen miktarlarda düşmesi bekleniyor.

Güncel 13.01.2022, 10:54
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ÖTV düzenlemesi otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu. Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek.

Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, düzenleme döviz kurlarında yaşanan artışların oluşturduğu maliyet baskıları ve enflasyonla mücadele dikkate alınarak hayata geçirildi.

Düzenlemeyle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin sayısının artırılması ve güncellenmesi neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV oranlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

CARİ AÇIĞIN AZALMASINA OLUMLU KATKI VERMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemeyle 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 450 bin liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45, 50 ve 80 ÖTV oranına tabi araçlarda 5 bin ila 35 bin lira arasında indirim yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan matrah güncellemesi ve ilave dilimlerin açılması neticesinde bazı segmentte araç fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla tercihlerin yerli otomobillere kaymasına, cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.


 

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