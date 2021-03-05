Oturaklar söküldü, şeritler çekildi ama...

Kentte, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Bu kapsamda polis ve zabıta ekiplerince, kenttin göbeğinde bulunan Hürriyet Parkı’nda koronavirüs nedeniyle vatandaşlara toplu oturmamaları, sigara içmemeleri ve maske takmaları hususunda sık sık uyarı yapıldı. Ancak, tüm uyarılara rağmen vatandaşlar parkta oturmayı sürdürünce yetkililer çareyi bank ve oturma gruplarına şeritler çekmekte buldu. Buna rağmen çekilen şeritler de işe yaramadı. Şerit çekilen yerlere oturanlar, zabıta ekiplerince kaldırıldı. Bazı vatandaşlar kendilerini kaldıran zabıtalara tepki gösterdi. Zabıtanın uzaklaştığını görenler tekrar gelip şerit çekilen alanlara oturmayı sürdürdü.

(Haber Merkezi)