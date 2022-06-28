Otoparklar 3 yıllığına kiralandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda 350 araç kapasiteli Kadeş Barış Meydanı altındaki yeraltı otoparkı WC’leri ve oto yıkama yeri ile birlikte yıllığı 240 bin TL + KDV bedel üzerinden ihaleye çıkarken; Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde bulunan 96 araç kapasitesi Mevlana Otoparkı ise WC’leri ve oto yıkama yeri ile birlikte yıllığı 150 bin TL + KDV bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre hazırlanan şartnamesi dahilinde yapılan ihalede Kadeş Barış Meydanı altındaki otopark yıllığı 242 bin TL + KDV üzerinden Teyfik Karaman’a; Mevlana Otoparkı ise 152 bin TL + KDV üzerinden Örnek Tur adına Salih Ertuğral’a üç yıllığına kiraya verildi.

İhale sonucunun başkanlık makamı onayından sonra kesinlik kazanacağı açıklandı.



(Volkan SINAYUÇ)

