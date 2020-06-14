Otopark paralı hale getirilince AHL civarının trafiği felç oldu

Belediye, bu alanı paralı otopark olarak işletmeye başlayınca, park için para vermek istemeyenler, araçlarını AHL Park çevresindeki yollara, boşluklara park etmeye başladılar. Bunun sonucunda bölgenin trafiği tam bir keşmekeş halini aldı. Çevre, rastgele park edilmiş araçlarla doldu.

Cumartesi günü bu haberi oluştururken, Belediye’nin paralı otoparkında bir-iki çocuğun bisiklet sürdüğünü, park edilmiş araç sayısının da bir-ikiyi geçmediğini gözlemledik. Çevre sakinleri, bu alanda birkaç araçtan başka park edilen araca rastlamadıklarını, bu araçların da belki görevlilerin araçları olduğunu, zaman zaman da çocukların boş alanda top oynadığına tanık olduklarını ifade ettiler.

Görünen o ki, Belediye’nin bu alanı paralı otopark olarak işletme kararı, doğru ve anlamlı olmadı. AHL Park’ın, personeli ve müşterileri için zaten yeteri kadar kapalı otoparkı var. Dışarıya park etmeyi tercih edenleri paralı otoparka zorlamanın ise sonuç vermediği ortada. Hatta, bu koşullarda Belediye’nin, otopark görevlisinin maaşını ve masraflarını çıkaramayacağı da ortada. Sadece vatandaşa eziyet edilmiş oluyor, o kadar.

(Yusuf ÇINAR)