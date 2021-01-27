Otopark ihalesinde rekor fiyat: “Yıllık 750 bin TL”

Çorum Belediyesi, Gazi ve İnönü Caddeleri’nde gelişi güzel araç parklarının önüne geçmek ve bu iki caddedeki trafiği rahatlatmak için yol güzergahında otopark uygulaması başlatıyor. Cadde esnafının isteği üzerine ilk 15 dakika ücretsiz olacak olan otopark daha sonra paralı hale gelecek.

Geliri Refakatçi Misafirhanesi’nde kullanılacak olan Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddeleri’ndeki 385 araçlık yol üstü otopark yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Encümen üyeleri Ertuğrul Eren, Suat Aydoğan, Osman Fatih Gümüş yönetimindeki komisyon huzurunda yıllık tahmini kira bedeli 80 bin TL + KDV olarak düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı. İlk olarak ihaleye katılan Özpark adına Yaşar Özçiftçi, Beynel Park adına katılan Doğan Yavuz ve Ömür Elektrik adına katılan Ömer Gürcan’ın belgeleri incelendi.

İhale şartnamesinde yer alan “Son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl süre ile ve en az 500 adet kapasiteli yol boyu ve cadde üstü otopark işletmeciliği yaptığına veya yapıyor olduğuna dair ilgili resmi kurumdan alınacak belge” ibraz etmeyen Doğan Yavuz ihale dışı kaldı. Daha sonra ihaleye girmesinde sakınca olmayan iki kişi açık artırmaya 80 bin TL’den başladı. İki cadde üzerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri ihalesi 750 bin TL veren ve Özpark adına ihaleye giren Yaşar Özçiftçi’de kaldı.

(Haber Merkezi)