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Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi

Yatırım teşviklerinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, geçen hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle, Türkiye’de yeni yatırım yapacak veya mevcut fabrikasının kapasitesini artıracak otomotiv firmalarına, gümrüksüz ithalat izni başta olmak üzere cazip destekler sağlandı.

Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi

Yatırım teşviklerinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, geçen hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle, Türkiye’de yeni yatırım yapacak veya mevcut fabrikasının kapasitesini artıracak otomotiv firmalarına, gümrüksüz ithalat izni başta olmak üzere cazip destekler sağlandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:32
Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi

Yeni teşvikler, Volkswagen fabrikasının Türkiye’ye çekilmesine yönelik “özendirici kolaylıklar” olarak niteleniyor. Nitekim, Bulgaristan’ın bu yatırıma büyük avantajlar sağlamasına rağmen, Volkswagen’in Türkiye tercihi ağırlık kazanmış bulunuyor.

Volkswagen yatırımı için en uygun yerin Çorum olduğuna inanan ÇORUM HABER, yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Ancak, bu fabrika bir başka yere de kurulsa, Çorum’un, yeni teşvik sisteminden de güç alarak “otomotiv sanayii” için ısrarından vazgeçmemesi gerekiyor.

(Haber Merkezi)

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