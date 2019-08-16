Otomotiv yatırımlarına yeni teşvikler getirildi

Yeni teşvikler, Volkswagen fabrikasının Türkiye’ye çekilmesine yönelik “özendirici kolaylıklar” olarak niteleniyor. Nitekim, Bulgaristan’ın bu yatırıma büyük avantajlar sağlamasına rağmen, Volkswagen’in Türkiye tercihi ağırlık kazanmış bulunuyor.

Volkswagen yatırımı için en uygun yerin Çorum olduğuna inanan ÇORUM HABER, yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Ancak, bu fabrika bir başka yere de kurulsa, Çorum’un, yeni teşvik sisteminden de güç alarak “otomotiv sanayii” için ısrarından vazgeçmemesi gerekiyor.

(Haber Merkezi)