Otomobillerde sigara 6 yıl sonra yine yasaklandı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

GAZETECİ:

Sigara konusundaki hassasiyetinizi biliyoruz. 10 yıl önce bir devrim yapıldı. Katı kurallarla devrimler yapıldı. Kahvehanelerde yasaklanmasını kimse beklemiyordu o bile hayata geçti. Bu konuda esneme görüyor musunuz? Genişletilmesi konusunda bir düşünceniz var mı? Ben çocuğumu alıp taksiye bindiğimde…

ARAÇ İÇERİSİNDE SİGARA İÇMEK YASAKLANIYOR

Aracı kullanan sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.

NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içerlerdi. Kim bunlar sporcu, üyeler vs. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan sigara dumanı tavan rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Bakıyorsunuz batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz insanımızın sağlığını ön plana çıkartmayacak mıyız? Kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde balkonlarda da hassasiyetlerimiz var. Para cezası vs. ne gerekiyorsa bunlar olacak.

ELEKTRONİK SİGARAYA CİDDİ VERGİLER KONACAK

Ben hala paket toplamaya devam ediyorum. Bazılarında sigara ön cepte duruyor hemen çekip alıyorum. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye… Gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın bakanım da bunu duysun. İçişleri ve Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamak ve onlara da ciddi vergiler koymak durumuyla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine nargile sigaradan daha zararlıdır.

KANUNU ZATEN VARDI

2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle hususi araçların sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirilmişti.

2013’te araçlarda sigara içilmesini yasaklayan bir kanun çıkarılmıştı. Kanunun çıktığı ilk 10 ay içinde kimseye ceza kesilmemesi gündem olmuştu. Dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde kimseye araçta sigara içtiği için ceza kesilmediği ortaya çıkmıştı. Dibek Ekim 2014’te Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Araçlarda sigara içen sürücüler ile ilgili bir denetimin olmadığı burada ortaya çıkmıştır.” demişti.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2013 yılında sigara yasaklarına ilişkin yayımladığı genelgede sürücü koltuğunda sigara içilmesine de yasak getirildiğini anlatmıştı.

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ İÇİN AYRICALIK İSTENMİŞTİ

Yapılan düzenlemeye göre araç başında sigara içenlere 88 TL para cezası verilmesi planlanmıştı. Hatta Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Sigara insan hayatına çok zarar veriyor, ama keşke uzun yola çıkan kamyoncuya yasa kapsamı dışında bırakabilseydik.” demişti.

(Sözcü)