Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Alınan bilgiye göre Çorum-Osmancık Karayolu üzerinde bulunan Osmaniye Köyü mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan kazada 44 yaşındaki İ.F. sevk ve idaresindeki otomobil Laçin istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelmekte olan 58 yaşındaki O.B. isimli kişinin yönetimindeki araç ile hatalı sollama nedeniyle çarpıştı.

İki araçta da maddi hasar oluşan kazada sürücüler yara almazken, araçların içinde yolcu olarak bulunun 18 yaşındaki E.B hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)