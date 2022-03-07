Otomobilini kurtarmaya çalışırken canından oldu
Çorum’un Bayat ilçesinde, otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken dengesini kaybeden ve istinat duvarından aşağı düşen adam hayatını kaybetti.
Güncel 07.03.2022, 18:51
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Edinilen bilgiye göre, M.K. (51), kontrolden çıkarak kayan otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek istinat duvarından aşağı düştü. M.K., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, kayan araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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