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Otomobilin içine yılan girdi
ÇORUM’da park halindeki otomobilin koltuk kısmına giren yılan itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
Güncel 17.07.2020, 15:01
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Olay Buhareevler Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki camı açık araca yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra aracın içine giren yılanı çıkarmaya çalıştı. Aracın kapısını açan itfaiye görevlisi 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
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