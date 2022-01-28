Otomobilin çarptığı Metin kurtarılamadı

Kaza Çevre yolunda meydana geldi. İddialara göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Metin Sol'a yaya geçidinde A.A.D.,idaresindeki 53 ABA 686 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisinin ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğarken, Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.