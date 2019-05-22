Otomobil yuvarlandı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra meydana gelen kazada S.A. isimli 26 yaşındaki sürücünün kullandığı araç, Osmancık istikametine seyir halinde iken sürücünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafından bulunan uçuruma yuvarlandı. Görenleri hayrete düşüren kazadan araç sürücüsü mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Daha önce aynı bölgede çok sayıda kişi benzer kazalarda hayatını kaybederken, araç sürücüsünün hafif yaralı olarak kazadan kurtulması hem ailesi, hem de kazayı görenleri mutlu etti. Yaralı sürücü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 KİŞİ YARALI

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen kazada C.Ç (69) yönetimindeki otomobil Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken Sazdeğirmeni Köyü mevkiine geldiği sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan tabelaya çarpmak suretiyle takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. (65) hayati tehlikesi olmayacak şekilde, diğer yolcu N.Ç. Ç (33) isimli kadın ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ KAZA GEÇİRDİ

Çorum’da bir otomobil uçuruma girerek takla attı.

Alınan bilgiye göre H.U (16) yönetimindeki otomobil Çatkara Köyü istikametinden İskilip istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan uçuruma girerek takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.U (13) isimli gençler hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)