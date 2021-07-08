Otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde Çorum'un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Alembeyli grup köy yolu Kemallı kavşağında meydana gelen kazada 19 KU 076 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve arazide çalışanlar yaptı. Ardından da sağlık ekiplerine haber verildi. Araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

