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OTOMOBİL YOLDA DEVRİLDİ: 3 YARALI

Çorum’da bir otomobilin devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

OTOMOBİL YOLDA DEVRİLDİ: 3 YARALI

Çorum’da bir otomobilin devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:55
OTOMOBİL YOLDA DEVRİLDİ: 3 YARALI

Alınan bilgiye göre Çorum-Amasya Karayolu Alören Köyü mevkiinde F.U (59) isimli kadının yönetimindeki araç seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan E.U.(41) ve S.U.(59) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TARLAYA GİRDİ: 3 YARALI

Çorum’da bir otomobilin tarlaya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum Amasya D-80 Karayolu üzerindeki Boğazkaya Köyü mevkiinde yaşanan kazada N.A (50) yönetimindeki araç seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki tarlaya girdi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.U.(28) ve G.A.(24) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI: 2 YARALI

Çorum’da bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Yaylabaşı Köyü’nde yaşanan olayda S.Y (38) yönetimindeki traktör yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada traktör sürücüsü hayati tehlike olacak şekilde, araçta yolcu olarak bulunan Ş.Y (71) ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 KİŞİ YARALI

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum Ankara Karayolu Büyükgülücek Köyü mevkiinde yaşanan olayda S.G (65) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki araziye takla attı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.K (25), ve Ş.Y (45) isimli kadınlar ile 3 yaşındaki S.K isimli erkek çocuğu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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