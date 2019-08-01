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Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otomobilin TIR dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otomobilin TIR dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:40
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Durucasu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali Demir yönetimindeki 41 PE 226 plakalı TIR’a Salim Akkaya yönetimindeki 35 CPK 98 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve ön koltukta oturan Ayşe Akkaya isimli yolcu araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler itfaiye ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi kaza kırım ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı araçta bulunan engelli Kemal Akkaya da hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan Ayşe Akkaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(İHA)

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