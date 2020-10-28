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Otomobil TIR’a çarptı: 1 yaralı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Güncel 28.10.2020, 22:21
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Otomobil TIR’a çarptı: 1 yaralı

Çorum-Ankara Karayolu Ulusoy Dağ Tesisleri civarında önceki gece yaşanan kazada Çorum istikâmetine doğru seyreden 19 EE 255 plakalı otomobil, 40 ND 953 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen can kurtaran ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda, Emniyet ve Karayolları ekiplerince tedbir alındı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Haber Merkezi)

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