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Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolununun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü TIR'a çarptı.

Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolununun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü TIR'a çarptı.

17 Kasım 2019 Pazar 11:09
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, TIR'ın altına giren araçtaki sürücü ile beraberindeki Saliha ve Yunus Erer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Hanife Erer, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan 3 kişinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 17.11.2019 11:14
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