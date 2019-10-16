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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü Murat Başkaya (36), hayatını kaybetti.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü Murat Başkaya (36), hayatını kaybetti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:06
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul-Samsun D-100 Karayolu, Durucasuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Başkaya yönetimindeki 06 KB 177 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden İlkay E. idaresindeki 52 K 0353 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü otomobilde sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Murat Başkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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