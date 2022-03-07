Otomobil tarlaya uçtu
Kaza Osmancık-Çorum karayolu Çorum girişinde meydana geldi.
Güncel 07.03.2022, 16:09
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Osmancık yönünden Çorum istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Takla atan araçta sıkışan iki kişi sağlık ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Hitit üniversitesi Çorum Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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