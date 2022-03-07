Otomobil tarlaya uçtu

Osmancık yönünden Çorum istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan araçta sıkışan iki kişi sağlık ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Hitit üniversitesi Çorum Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.