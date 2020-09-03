Son Dakika

Otomobil tarlaya uçtu : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. 

Güncel 03.09.2020, 19:35
560
Otomobil tarlaya uçtu : 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum yolunun 4. Kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Cuma Akyıldız yönetimindeki 06 AV 1229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife Akyıldız yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:35
Güneş 06:03
Öğle 12:44
İkindi 16:22
Akşam 19:15
Yatsı 20:38

Gelişmelerden Haberdar Olun

@