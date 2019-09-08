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Otomobil tarlaya uçtu; 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu; 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM'da, yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü cami imamı Nihat Seven (48) öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:00
Otomobil tarlaya uçtu; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Laçin karayolu Gölünyazı mevkisinde meydana geldi. Esnaf Evler Cami'inde imam olarak görev yapan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, takla atan araçtan fırlayan sürücü Seven ile yanındaki eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı.

Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan sürücü Nihat Seven, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 08.09.2019 12:09
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