Otomobil takla attı

Kaza geçtiğimiz Pazar gecesi 20.00 sıralarında Çorum’un Yenihayat Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 65 yaşındaki M K. isimli şahıs yönetimindeki araç Çorum istikametinden Seyfe köyü istikametine seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı çakıllı zemine kaptırarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan S.K. (15) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ilgili ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)