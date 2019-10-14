Otomobil takla attı: 4 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Kalinsa köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Öztürk (64) yönetimindeki 37 AAH 905 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Neziha Öztürk (60), Seyit Öztürk (37) ve Yasemin Öztürk (33) isimli kişiler yaralandı. Çevredeki vatandaşların telefonla haber vermeleriyle olay yerine gelen ambulans Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)