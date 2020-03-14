Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Ekin Köyü yolunda meydana geldi. Çorum istikametinden Eski Ekin Köyü yönüne giden Fadime Güneş yönetimindeki 55 ER 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü Fadime Güneş yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kayınvalidesi Dilber Güneş (82) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fadime Güneş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni ise otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.