Otomobil şarampole uçtu: 1 kişi ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Çorum’un Sungurlu ilçesinden Ankara istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Ağca (26) yönetimindeki 06 CDZ 762 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine, buradan da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)