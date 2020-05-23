Otomobil, park halindeki minibüse çarptı

Kaza Mimar Sinan Mahallesi Cemil bey Caddesinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde bulunan Nuh D., idaresindeki 19 AE 005 Plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında önünde park halindeki 06 BG 297 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Nuh E., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.