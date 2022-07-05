Otomobil, otobüse ve duvara çarparak durdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Çorum-Samsun Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Aksoy'un kullandığı 19 TZ 701 plakalı otomobil U.S.' nin kullandığı 38 YY 255 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durdu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halit Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti sürücü ise ağır yaralandı. Kazanın ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Zeki Aksoy 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Halit Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(Tugay GÖKTÜRK)

