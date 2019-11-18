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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralı

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralı

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

18 Kasım 2019 Pazartesi 21:30
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olay Çorum’un Osmancık İlçesi Sarpunkavak köyü mevkiinde meydana geldi.

Osmancık istikametinden Kargı istikametine seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Z.Ö. sevk ve idaresindeki araç seyir halinde iken belirtilen mevkiye geldiği esnada yola aniden çıkan 69 yaşındaki S.K. isimli şahıs yönetimindeki traktöre çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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