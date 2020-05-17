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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:28
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Çorum-İskilip Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail I.'nın (62) kullandığı otomobil, Danaderesi mevkiine geldiğinde karşı şeritten gelen ve bir anda köy yoluna döndüğü iddia edilen H.C.'nin (61) kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan İsmail I. ile eşi Emine I. (64) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Emine I. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

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