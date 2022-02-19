Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Güncel 19.02.2022, 23:27
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Kaza, Bahabey Caddesi lokal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'nün (73) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı vatandaş yaralandı. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu İbrahim Ö., olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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