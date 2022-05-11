Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Çorum’da gece saatlerinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 5. Cadde ile 10. Sokak kesişiminde meydana geldi. Motokurye olarak çalışan Kerep Aksungur (33)'un kullandığı 19 BR 979 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 945 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosikletten fırlayarak yola savrulan Aksungur, ağır yaralandı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



